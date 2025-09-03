Au tout début de l'été, la marque Marshall lançait sa première barre de son Heston 120. Arborant ce design iconique mêlant des teintes sombres et des éléments laitonnés, le tout animé par une grille tissée et des flancs en similicuir texturé, la Heston 120 est une Marshall pur jus, un produit mature, techniquement maîtrisé tout en étant immersif. Aujourd'hui, c'est sa petite sœur qui prépare son arrivée dans nos salons.