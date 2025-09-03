Pour la rentrée, Marshall dévoile la Heston 60, une seconde barre de son TV compacte (mais puissante), et le Heston Sub 200, un caisson de basses visant à enrichir toute installation home-cinéma digne de ce nom.
Au tout début de l'été, la marque Marshall lançait sa première barre de son Heston 120. Arborant ce design iconique mêlant des teintes sombres et des éléments laitonnés, le tout animé par une grille tissée et des flancs en similicuir texturé, la Heston 120 est une Marshall pur jus, un produit mature, techniquement maîtrisé tout en étant immersif. Aujourd'hui, c'est sa petite sœur qui prépare son arrivée dans nos salons.
Heston 60, la même en plus compact (et en moins Marshall)
À l’instar des casques et enceintes Bluetooth de la marque, la nouvelle barre de son reproduit la célèbre esthétique rock de Marshall, créée il y a plus de 60 ans. Avec 73 cm de longueur (pour 7 cm de hauteur de 12 cm de profondeur), la nouvelle Heston 60 se veut plus compacte, et taillée pour des espaces plus cosy, plus intimes.
Côté design, pas de changement, on retrouve la finition en cuir, la grille (amovible) poivre et sel… L’attention portée aux détails et aux textures confère ce style unique, qui se distingue nettement de la concurrence. La Heston 60 est disponible en deux coloris, à savoir Black et Cream.
Pour ce qui est de l'installation, la Heston 60 peut venir se fixer directement au mur (les supports sont fournis), mais aussi sur placer sur un meuble télé. À noter que les « potards » du modèle Heston 120 laissent place ici à des boutons pour le moins classiques.
À bord, on retrouve un total de 5 haut-parleurs, sans compter 2 woofers pour une puissance totale de 75 watts (W). Les formats Dolby Atmos et DTS:X sont de la partie, mais seulement de manière virtuelle. Compatible Wi-Fi et Bluetooth, la Heston 60 ne dispose d'aucune entrée RCA (mais d'un port mini-jack 3,5 mm) et doit se contenter d'un seul port HDMI 2.1 eARC. Son prix ? 599€.
- Sonorité polyvalente et équilibrée
- Excellents effets Surround
- Connectique riche et connectivité complète
Un caisson de basses Sub 200 pour faire trembler les murs
Destiné à venir seconder les barres de son du constructeur, le Marshall Heston Sub 200 se présente comme un imposant ampli de la marque, avec un format (presque) cubique de 28x28x30 cm.
A bord, on y retrouve deux woofers de 13 cm, lesquels sont animés par deux amplificateurs de Classe D, pour une puissance totale de 240W. La liaison peut être assurée via un câble standard, mais aussi sans le moindre fil, via un récepteur Bluetoot LE Audio.
A l'instar de la barre de son Heston 60, le Sub 200 signé Marshall sera disponible à compter du 23 septembre prochain, au prix de 499€.