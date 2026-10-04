Le marché du robot tondeuse a définitivement tourné la page du câble périphérique. En 2026, la bataille se joue ailleurs : sur la précision du positionnement, la capacité à franchir des terrains difficiles, et la finesse de la détection d’obstacles. Sunseeker arrive sur ce terrain avec une X7 Gen 2 qui coche méthodiquement toutes les cases.

La marque abandonne l’antenne RTK traditionnelle, celle qu’il fallait planter en hauteur et dégager de tout obstacle, pour un système baptisé AONavi 2.0. Le principe combine un positionnement RTK par réseau, via un module 4G intégré, avec une navigation visuelle VSLAM 2.0 qui prend le relais dès que le signal satellite faiblit. Résultat : plus rien à installer dans le jardin en dehors de la station de charge. Le tout est piloté par une puce IA de 10 TOPS, un double disque de coupe de 35 centimètres et une transmission intégrale annoncée capable d’affronter des pentes à 35 degrés.

Pour ce test, j’ai fait appel à mon meilleur ami, qui a accepté de me prêter son jardin pour l’occasion. Un terrain d’environ 3 000 m², légèrement vallonné, criblé de trous et avec tout ce qu’un extérieur familial compte d’obstacles : trampoline, but de football, bâche de piscine en attente. Merci à lui, et autant dire que le terrain de jeu était idéal pour éprouver les promesses du constructeur.