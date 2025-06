Et pour cause, c'est qu'il pèse son poids ce générateur avec 24,2 kg sur la balance. Autant vous dire que le porter vous fera les muscles et heureusement que Bluetti a pensé à intégrer des poignées pour faciliter la prise en main.

Sur l'avant, on retrouve au centre un écran LCD qui indique les puissances d'entrée et sortie des différents ports, ainsi que le pourcentage de batterie restante. Un bouton d'allumage et d'extinction, ainsi que deux autres boutons activant les sorties AC et DC sont également visibles en façade.