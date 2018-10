Anker dévoile la Nebula Capsule II

Un vidéoprojecteur HD ultra portable

Autonomie correcte et des milliers d'applications disponibles

est un constructeur de périphériques mobiles, notamment connu pour sesmais également ses solutions audio avec des enceintes portables et vidéo, comme ce nouveau produit appelé Nebula Capsule II.Cepropose un design très étonnant. Il est très compact et n'est pas plus gros, ni plus large, qu'une cannette de soda. Elle se pose sur une simple table et est destinée aux utilisateurs nomades, comme des familles en vacances qui pourront regarder leurs contenus préférés sur une large diagonale.L'appareil offre une résolution HD de 720p et cette deuxième version du produit améliore la luminosité, passant de 100 à 200 lumens. Il offre aussi un son plus puissant, à 8W pour mieux couvrir la pièce équipée.La connectique évolue également, Anker troquant le micro-USB pour une prise USB-C, un standard de plus en plus adopté par les appareils mobiles. Cela permet également au constructeur de faire valoir un temps de charge de seulement 2H30, pour une autonomie en vidéo de 3H (suffisante pour regarder un film mais pas pour binge-watcher une série Netflix) et de 3H30 en Bluetooth audio.Latourne sous la dernière version d'Android TV et intègre Google Assistant ainsi que la compatibilité Chromcast pour diffuser d'un clic les films, séries et vidéos présentes sur son smartphone. Il peut également gérer plus de 3 000 applications présentes sur le Play Store, dont une collection de jeux vidéos.Anker a ouvert un Kickstarter pour financer la création de son appareil. Le constructeur demandait 50 000$, il en a déjà récolté 741 000$, bien plus qu'il n'en faut pour démarrer la production et livrer les premiers appareils dès le mois de mai 2019. Il est disponible depuis cette page à 399$, 100$ de moins que son prix de lancement l'année prochaine.