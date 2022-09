Optoma lance un vidéoprojecteur 4K UHD à courte focale et faible latence : parfait pour les gamers ?

Nommé UHD35STx, ce nouveau vidéoprojecteur 4K, d’une luminosité de 3 600 lumens et d’un contraste de 1 000 000:1, reprend les principales caractéristiques de l’UHD35. Équipé de deux entrées HDMI, il permet de bénéficier d’un affichage de 100 pouces à une distance de moins d’un mètre de l’écran grâce à son objectif à courte focale. Ce nouveau modèle de la gamme n’en oublie pas les amateurs et amatrices de cinéma et de jeux vidéo. Avec un temps de réponse de 16,9 ms en 4K à 60 Hz et de 4,2 ms en 1080p à 240 Hz, il est aussi doté de la technologie HDR ainsi que d'un mode de jeu amélioré et propose des couleurs qui se veulent fidèles à la réalité.