BenQ dévoile deux vidéoprojecteurs portables Android TV au look rétro

Le BenQ GV30 vise le 720p, à l'aide d’un projecteur DLP Pico rétroéclairé de 0,23 pouce et d'une luminosité de 300 lumens ANSI. Des performances qui, si elles sont honorables, sont plutôt dans la moyenne basse de celles recherchées dans un vidéoprojecteur classique. A l’arrière du GV30 on trouve une prise HDMI 1.4b, un port USB-C prenant en charge le Display Port, mais également de l’USB Power Delivery. En ce qui concerne le son, on trouve prise Jack de 3,5mm, deux haut-parleurs de 4W et un woofer (sons graves) de 8W.

De son côté, le GS50 propose un design cubique embarquant le même projecteur rétroéclairé à l'aide de LED, mais il envoie une image en 1080p. Sa luminosité est de 500 lumens ANSI, et il prend en charge le HDR10 ainsi que le HLG. Du côté de la connectique, on trouve à l'arrière trois ports principaux : un HDMI 2.0b, un USB-C Power Delivery / Display Port ainsi qu'un USB-A. Le GS50 est équipé d'une prise Jack 3,5mm, mais diffère du GV30 avec des haut-parleurs 5W et un subwoofer de 10 W.

Le BenQ GV30 sera expédié à partir du 30 septembre au prix de 604€, tandis que le GS50 n'a été pour l'instant qu'annoncé outre-Atlantique à 799$.