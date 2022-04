Netflix, Spotify, Office 365... Pour vos services, vous préférez l'abonnement ou le paiement en une fois ?

Dans le cas de la France plus particulièrement, les jeunes, peut-être plus volatiles et avec un pouvoir d'achat moins important, sont plus nombreux à opter pour l'abonnement mensuel, s'ils visent des périodes d'abonnement plus courtes : ils sont 28 % chez les 18-24 ans et même 30 % dans la tranche des 25-34 ans. On tombe à 21 % chez les 35-44 ans, 16 % chez les 45-54 ans et 20 % chez les plus de 55 ans.