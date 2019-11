Le Google Nest Hub se pare d’une technologie lui permettant de savoir en permanence où vous êtes

Un système d'ultrasons

Une pléthore de fonctionnalités disponibles

L'écran connecté Nest Hub Max vient tout juste de débarquer en France . Depuis son acquisition en 2014, Google ajoute régulièrement des fonctionnalités inédites pour parfaire sa gamme. La dernière consiste donc en une détection accrue de notre proximité.De la même manière que les enceintes Nest Mini et le Nest Wi-Fi de cette année, les Google Nest Hub et Nest Hub Max seront désormais capables d'utiliser un système d'ultrasons. Cela ouvre la voie à une nouvelle façon de détecter la présence et la proximité d'une personne avec l'appareil.Concrètement, cette technologie permet de se passer de la caméra : en émettant un ultrason par le biais du haut-parleur, puis en analysant ses « rebonds » à travers la pièce, l'appareil est capable de savoir où l'on est précisément. Ces signaux sont bien évidemment inaudibles pour le commun des mortels.Selon Google, le principal atout de cette fonctionnalité réside dans le fait que l'interface s'adapte directement à la distance de l'utilisateur. Concrètement, la taille des éléments affichés à l'écran et de la police de caractère sont capables de s'agrandir automatiquement, conformément à l'éloignement de la personne.Pour le Nest Hub Max, qui est équipé d'une caméra, il sera possible de déployer des informations et des notifications personnalisées pour chaque usager, grâce à l'identification précise de ce dernier.Et puisque technologie s'appuie initialement sur le microphone, vous pourrez tout à fait choisir de désactiver l'appareil photo dans les réglages, tout en continuant d'exploiter cette fonctionnalité. Dans tous les cas cela représente un plus pour bon nombre d'utilisateurs souhaitant développer leur usage connecté quotidien sans être scruté en permanence par les caméras de leurs appareils...