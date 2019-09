IFA 2019 : Toshiba présente ses téléviseurs connectés avec Amazon Alexa et Google Assistant intégrés

La gamme des téléviseurs Toshiba 2020 (© Crédits photo : Toshiba)

Les téléviseurs tourneront sous Android Pie

Toshiba transformer ses TV en assistants personnels

L'ascenseur des annonces de l'IFA 2019 s'arrête cette fois à l'étage. La marque japonaise a annoncé, le 5 septembre en Allemagne, le lancement de sesqui composeront sa gamme 2020, mais aussi l'arrivée de l'audio, non négligeable pour les amateurs de bon son.Pour ses nouveaux téléviseurs, Toshiba a décidé de. Les TV intégreront également Chromecast, pour la technologie de diffusion, et Google Assistant, pour les commandes vocales.L'idée du constructeur nippon est de permettre aux utilisateurs d', comme rechercher une information sur le Web ou lancer votre titre préféré sur YouTube. N'oublions pas que l'assistant personnel Google permet aussi de piloter les objets connectés de votre maison.Outre la forte présence de Google sur la gamme 2020, les téléviseurs de la marque embarqueront, l'assistant personnel d'Amazon. Des microphones ont d'ailleurs soigneusement été intégrés au téléviseur, pour une interaction aussi discrète qu'efficace. L'offre Amazon Music est incluse dans les téléviseurs. Comme pour Google, les objets connectés pourront être pilotés depuis le téléviseur, via Alexa.L'intégration de la technologie Dolby Atmos promet de donner un peu plus de valeur aux téléviseurs. Sur ces TV, que l'on pourrait ranger dans la catégorie milieu de gamme,. On ignore pour l'instant la taille des écrans de la gamme, mais ils pourraient démarrer à partir de 32 pouces. Pas d'informations non plus sur le prix ni la disponibilité précise des machines. Il faudra encore être patient.