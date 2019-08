Téléviseur 8K : Sharp va présenter le plus grand modèle LCD au monde à l'IFA de Berlin

© Sharp

Un écran LCD 8K 120 pouces et... 5G

Lire aussi :

OnePlus dévoile OnePlus TV, sa marque de TV connectée



Un téléviseur pas nécessairement destiné aux consommateurs

Lire aussi :

Hisense lance une TV LCD double dalle au taux de contraste impressionnant de 100 000:1



Source : Engadget

Dans le monde des téléviseurs, la course est à celui qui fabriquera le plus grand. Le défi est aussi bien technologique que marketing, et de nombreux constructeurs participent à cette bataille. Si le plus grand écran 8K du monde ne souffre d'aucune contestation avec les 292 pouces du mur chic MicroLED de Samsung, présenté il y a quelques mois à Orlando aux États-Unis,va présenter à l'IFA(il est important de le préciser) au monde.Sharp a indiqué, mercredi, vouloir dévoilerà Berlin. Outre sa taille record pour une version LCD, l'appareil aura la particularité d'êtrePour le constructeur japonais, filiale du géant taïwanais Foxconn, la combinaison 8K et 5G offrira aux utilisateurs de nouvelles expériences et fera du téléviseur, ou pour faire revivre des monuments historiques endommagés, qu'il n'est pas ou plus possible d'admirer de ses propres yeux.Avec son écran géant, Sharp espère, pour disposer notamment ses appareils dans des musées ou dans le cadre scolaire, pour une fonction d'apprentissage.L'un des responsables de la société, Kazuhiro Kitamura, a déclaré que Sharp avait collaboré avec plusieurs sociétés, bénéficiant ainsi des progrès technologiques de l'imagerie et de la communication. «», a-t-il poursuivi.On ignore pour l'instantde ce fameux téléviseur. De son côté, Sony avait plus tôt cette année affirmé que son modèle LCD 8K de 98 pouces coûterait aux acheteurs la bagatelle de... 70 000 dollars, soit 63 000 euros.