Kodi 18.4 est dispo et corrige un bon paquet de bugs

Syafiq Adnan / Shutterstock.com

Des corrections pour toutes les plateformes

Deux mois après la publication de Leia 18.3, les développeurs du media center Kodi n'ont pas perdu de temps et nous livrent déjà la mise à jour 18.4. Elle ne changera pas votre vie, prévient le communiqué de l'équipe, mais devrait offrir une expérience globalement plus stable.La liste des bugs corrigés est longue et la plupart des utilisateurs ne remarqueront pas de grands changements. Les développeurs se sont encore une fois penchés sur la résolution de problèmes techniques signalés par les utilisateurs, qui apprécieront donc cette nouvelle version moins sujette à des bugs ou des ralentissements. Les principales améliorations concernent l'interface, le PVR et l'affichage. Des corrections ont notamment été apportées à la, auxet à laPour connaître tout le détail des problèmes corrigés, vous pouvez consulter, telles que la résolution du problème de fuite de mémoire sur Linux, ou encore une mise à jour des paramètres d'affichage sur Android.