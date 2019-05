Google va donner un coup de boost à Android TV

Des dizaines de millions d'utilisateurs sur Android TV

De nouveautés à venir

Face à l'échec de Google TV, Google semble ne pas se décourager pour tenter tant bien que mal de s'imposer face à la concurrence avec. Entre Roku, Amazon Fire TV ou encore Apple TV, les rivaux s'amoncellent, mais Google s'est dit investi et «» dans son OS pour les télévisions avecDans un entretien mené par TechHive avec Shalini Govi-Pai, Chef de Produit Senior d'Android TV, la boutique de la plateforme compterait déjà «», dont près de 3000 rendues disponibles l'année dernière. Alors qu'Android TV compterait des «» en décembre 2018, Google souligne son intérêt pour les TV et les box connectées en affirmant vouloir s'investir et s'engager à «» dans Android TV, lancé en 2014.Alors que Google veut «», le chantier n'est pas une mince affaire. Le design du Play Store d'Android TV, en première ligne, devrait être repensé par les développeurs pour être plus dynamique et permettre les prévisualisations de vidéos.De nouveaux appareils connectés devraient également être compatibles avec Android TV, qui est déjà présent sur certains téléviseurs Sony, Phillips, TLC, ainsi que certaines box TV comme la Nvidia Shield TV. Rien ne dit cependant si Google s'apprête à lancer sa propre box pour concurrencer directement Apple. Il faudra éventuellement attendre la conférence Google I/O organisée le 7 mai à la Mountain pour en savoir davantage.