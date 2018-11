🔥 Dernières heures pour les offres RED by SFR 40Go à 10€ & 60Go pour 15€

Cette fois c'est la bonne

Ces promotions lancées mi-octobre ont déjà séduit un grand nombre de nouveaux abonnés compte tenu de leurs prix d'appel, ce qui a conduit l'opérateur à les relancer à plusieurs reprises courant novembre. Pour rappel, ces deux offres "coup de canon" amènent un bonus gratuit de 39 Go sur le forfait à 1 Go pour 10 euros par mois et 45 Go de bonus sur le forfait 15 Go à 15 euros par mois. A noter également que notre comparatif des meilleurs forfaits 4G avait décerné à la formule à 10 euros par mois la première place du classement devant les offres de B&YOU, Sosh et Free Mobile.Outre les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, et vers les fixes et mobiles dans les DOM (sauf Mayotte) et en Europe, vous bénéficierez d'une itinérance en 4G avec 3 Go à utiliser en Europe et dans les DOM pour l'offre à 10 euros. Si vous voyagez davantage, la formule d'abonnement à 15 euros vous octroiera 15 Go que vous pourrez utiliser en Europe, Suisse, Andore, USA et Canada.