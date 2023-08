SFR innove, en lançant une offre combinant box internet et tablette

Ces quelques lignes sont extrêmement importantes. La tablette Samsung Galaxy Tab A8 32 Go, d'une valeur constructeur de 249 euros, est accessible au tarif de 1 euro à l'achat si, et seulement si, vous souscrivez à une offre fixe SFR Fibre Premium, en tant que nouvel abonné. Et vous devez ajouter à cela un engagement de 24 mois.