Free annonce une box internet 4G+ destinée aux oubliés du haut débit

Free a lancé ce mardi 24 septembre 2019 une Box 4G+, un produit voué à permettre aux utilisateurs qui n'ont pas accès à la fibre ou à une connexion fixe de qualité de profiter du haut débit à leur domicile. Le FAI d'Iliad était le dernier grand opérateur à ne pas proposer une telle solution à ses clients.Avec la Box 4G+, Free promet la solution la plus rapide du marché, avec des débits descendants jusqu'à 320 Mbps (50 Mbps en débits montants) grâce à «». Comptant 93% de couverture de la population en 4G, l'opérateur peut, avec cette offre, toucher des foyers qu'il n'est pas encore capable d'équiper en fibre optique.La carte SIM étant pré-activée, la disponibilité du réseau est immédiate. Comme chez la concurrence, la box 4G+ de Free est très simple à configurer. «», explique le FAI. Jusqu'à 64 appareils en simultané peuvent être connectés : 32 via la bande 2,4 GHz et 32 via la bande 5 GHz. Attention cependant, la limite de bande-passante est fixée à 250 Go par mois. Au-delà, la connexion sera bridée et le débit réduit. Amateurs de streaming ou de jeu vidéo, surveillez bien votre consommation.Les abonnés à l'offre Box 4G+ bénéficient en outre d'un accès illimité à Youboox One, et ce jusqu'au 31 janvier 2020. Il s'agit d'une application permettant d'accéder à plus de 30 000 livres et BD sur smartphone, tablette et ordinateur. Un mode hors-connexion est présent.L'abonnement Box 4G+ de Free est commercialisé au prix de 29,99 euros par mois sans engagement avec garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Les frais de mise en service s'élèvent à 19 euros, les frais de résiliation à 29 euros. La box est livrée sous 48 heures par UPS.Free rejoint donc Orange, SFR et Bouygues Telecom, qui proposent déjà tous une offre Box 4G . Les opérateurs s'étaient engagés auprès de l'Arcep à proposer une telle alternative aux consommateurs qui ne peuvent pas bénéficier d'un internet fixe de qualité par les voies classiques.