Free mobile : le roaming désormais étendu à la Chine

Free Mobile également en Chine !

Source : Communiqué de presse

Bonne nouvelle pour tous les abonnésqui projetaient de visiter le vaste Empire du Milieu, puisque ces derniers vont pouvoir bénéficier, sans surcoût, de ladans l'enveloppe internet 25 Go/mois depuis l'étranger. Free Mobile propose désormais, via son forfait à 19,99 euros/mois.Il y a quelques semaines, Free Mobile annonçait ledepuis les Etats-Unis, mais aussi depuis l'Algérie . À noter que le roaming proposé par Free permet de surfer en utilisant le réseau 4G, bien qu'il faille aussi parfois se contenter de ce bon vieux réseau 3G, suivant les accords passés avec les opérateurs locaux.L'opérateur précise que cette nouvelle destination est incluse, pourdu, actuels et futurs, et ce, de