Free rachète désormais votre ancien smartphone jusqu'à 500 euros : comment ça marche ?

Pour ceux qui souhaitent effectuer une transaction similaire, en revendant cette fois un iPhone 13 Pro 128 Go, la reprise totale est de 527 euros, avec une estimation fixée à 457 euros, à laquelle vient s'ajouter le bonus de 70 euros. Dans le cadre de la revente d'un Samsung Galaxy S22 128 Go, et pour le rachat d'un Galaxy S23 ou Galaxy Z, la reprise sera de 247 euros, à quoi on ajoutera ici 100 euros de bonus, soit 347 euros au total. De son côté, un illustre iPhone 7 32 Go sera repris à hauteur de 25 euros, auxquels, là encore, on pourra ajouter un éventuel bonus.