N'attendez pas Noël pour revendre votre iPhone... ou vous le revendrez moins cher

On le sait, les iPhone sont d'excellents candidats à la revente. Contrairement à de nombreux smartphones Android, qui perdent une grande partie de leur valeur quelques mois seulement après leur sortie, les smartphones d'Apple conservent une excellente cote sur le marché de l'occasion, et les prix restent élevés, même après plusieurs années.

Le site spécialité Uptradeit a mené une étude afin de connaître le meilleur moment pour acheter un iPhone d'occasion, et le résultat est sans appel. Si vous souhaitez un nouvel iPhone, il vaut mieux être patient et effectuer votre achat après les fêtes de fin d'année. Le site constate que la valeur des téléphones d'Apple baisse mécaniquement après le 25 décembre.

Tous ceux analysés perdent en effet entre 5 et 20 % pour l'iPhone 6 Plus, un modèle, il est vrai, très ancien, car il est sorti en 2014 et est aujourd'hui considéré comme obsolète par Apple. Seuls les iPhone 7 et l'iPhone 12 mini voient leur prix augmenter immédiatement après Noël.