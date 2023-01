Votre Mac Pro vous a coûté plus de 50 000 dollars en 2019 ? Bon prince, Apple vous propose 970 dollars aujourd'hui pour le reprendre

Si l'on voulait aller au bout de la démarche pour acheter le dernier MacBook Pro 16 pouces M2 Max dans sa configuration la plus avancée, vendue 7 599 euros, et en prenant un montant de 900 euros de repris après conversion, il faudrait remettre près de 6 700 euros au pot pour se l'offrir.

Le montant proposé par Apple ne permet même pas de s'acheter un iPhone 14, peu importe le modèle que vous choisissez. Le nouveau smartphone démarre à un prix de 1 019 euros, là encore, il vous faudrait faire un effort financier pour vous l'offrir.

Apple n'a jamais été des plus généreuses avec son programme « trade-in », et il est bien souvent plus intéressant de passer par un site spécialisé dans le reconditionné ou de prendre un peu de temps pour revendre en direct son appareil à un tiers via un site de petites annonces.

Cette pingrerie est pourtant en contradiction avec le message envoyé par la marque, qui ne manque pas une occasion de communiquer sur ses actions environnementales. Encore faudrait-il faire un petit effort pour encourager les clients à revendre leurs appareils avec des montants un minimum attractifs.