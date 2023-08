Bouygues Telecom augmente le prix de son forfait évolutif pour les ados pendant la première année, mais c'est quoi au juste ?

Depuis deux ans, Bouygues Telecom commercialise une offre pas vraiment banale dans le petit monde des forfaits mobiles. L'opérateur propose aux parents de souscrire à un forfait bloqué doté de certains avantages qui, palier après palier, sont de plus en plus importants pour leurs enfants. En cette rentrée 2023, la nouveauté vient du fait que Bouygues Telecom maintient ce forfait évolutif, tout en augmentant son prix en première année. Mais on vous explique pourquoi l'offre reste intéressante.