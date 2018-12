🔥 Prolongation des offres mobiles RED by SFR 40Go et 60Go et Red Box à prix cassés

Le Père Noël s'habille en vert

L'opérateur continue de proposer ses forfaits exclusifs pour ces derniers jours de 2018.. Avec autant de données disponibles, vous pouvez réellement exploiter toutes les fonctionnalités du smartphone dernier cri qui vous attendait peut être cette année sous le sapin. A vous les jeux en réseau sur le réseau 4G, les vidéos et la musique en streaming et toutes les applications mobiles accessibles sans jamais vous soucier du réservoir de data restant. Un internet quasi illimité pour un prix dérisoire.Si vous partez en week-end ou en déplacement en Europe, RED by SFR vous offre une enveloppe de 4 Go utilisable sur les réseaux des opérateurs partenaires. Le forfait à 15€ lui propose 15 Go en Europe, mais aussi aux USA et au Canada, pour ne jamais couper le contact avec vos proches pendant votre American trip.La dernière offre promo de RED by SFR inclut 50 Go d'Internet mobile et 8 Go de data par mois utilisables dans les pays de l'Union européenne. Mais il inclut,. Pour cette somme, vous accédez à des communications illimités et à la seule chaine française diffusant en exclusivité les matchs de la Ligue des Champions et d'autres compétitions sportives.Les offres Internet fixe ne sont pas en reste, avec la prolongation jusqu'aude la RED Box, disponible à 20€/mois sans engagement pour les heureux clients éligibles à la fibre. Dans cette formule, ces derniers bénéficient de vitesses de téléchargement jusqu'à 1 Gb/s et de 200 Mb/s en réception grâce à l'option Débit Plus, offerte dans cette promotion. Les utilisateursSL bénéficient quant à eux d'un tarif de 15€/mois et tous les clients peuvent ensuite enrichir leurs offres d'un ou plusieurs services proposés par l'opérateur comme des bouquets TV.Il ne vous reste que quelques jours pour bénéficier de ces offres exclusives. Si votre bonne résolution de 2019 est de faire des économies sur vos abonnements, vous pouvez désormais commencer par votre forfait mobile ou internet grâce à RED by SFR.