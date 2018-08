Le forfait mobile 4G Sosh 20Go à 4.99€ par mois et 50Go à 9,99€

Ne pas tarder pour prendre cette offre

Les opérateurs mobiles se livrent une guerre sans merci pour aller « voler » des clients à la concurrence, n'hésitant pas à proposer des offres toujours plus avantageuses. Une aubaine pour nous autres, comme le prouve Sosh avec cette très jolie offre portant sur le forfait mobile 20 Go qui passe à 4,99 euros par mois au lieu de 19,99 euros ou le forfait 50 Go à 9,99 euros au lieu de 24.99 euros ; grâce au code de réductionà renseigner durant le processus de souscription.Une jolie ristourne, avec quelques conditions cependant. Cette offre ne s'adresse en effet qu'au nouveaux clients. Impossible donc d'en bénéficier si vous êtes déjà client SOSH ou Orange. Sachez aussi que vous n'avez que jusqu'au 26 septembre pour souscrire, donc ne prenez pas trop de temps à réfléchir.Grâce à ce forfait, vous pourrez bénéficier de plusieurs choses. Pour commencer, ce sont 20 Go ou 50 Go d'internet mobile, selon le forfait, en France et en Europe qui vous attendent grâce au réseau d'Orange. Ensuite, ce sont des appels, SMS et MMS illimités dont vous pourrez bénéficier, y compris en itinérance en Europe.En utilisant le code promotionnel, vous obtiendrez ce forfait à prix réduit, mais pour une durée limitée à 12 mois suivant la souscription. Prenez donc bien garde à surveiller votre date d'abonnement, car passé ce délais, le forfait repassera automatiquement à son prix initial, soit 19,99 euros par mois et 24,99 euros pour le frofait 50 Go.