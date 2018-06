Bon plan : économisez jusqu’à 20 euros sur les forfaits Open de chez Orange

Passez à l'Orange

Le monde des opérateurs internet et mobiles est une jungle, et il est parfois difficile de s'y retrouver entre les différentes offres. Afin d'attirer de nouveaux clients dans son escarcelle, Orange a décidé de lancer de très jolies offres de remboursement sur ses différents(Mini, Zen, Play et Jet), qui regroupent un abonnement internet, ainsi qu'un forfait mobile.En souscrivant aujourd'hui à l'une de ces offres, vous pourrez bénéficier d'une réduction mensuelle pour les 12 mois à venir. Quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous obtiendrez un remboursement de 5 euros sur l'abonnement internet. Pour le forfait mobile en revanche, vous obtiendrez 5 euros de remboursement si vous prenez un forfait Mini ou Zen, contre 15 euros pour les forfaits Play ou Jet. Attention toutefois, car il existe tout de même certaines conditions d'éligibilité, comme ne pas avoir résilié un forfait Orange dans les trois mois, être nouveau client (forfaits Mini et Zen) ou effectuer une portabilité du numéro de mobile entrante (forfaits Play et Jet).Sachez enfin qu'à l'approche de la coupe du monde, Orange vous propose, pour toute souscription d'un forfait Open Play ou Open Jet entre le 17 mai et le 15 juillet prochain, de bénéficier de 20 Go d'internet mobile supplémentaire pendant un mois.Le forfait Mini, que vous pourrez donc obtenir à 29,99 euros par mois, ainsi que le forfait Zen qui vous coutera 33,99 euros par mois avec l'offre de remboursement, vous permettront tous deux de bénéficier de la Fibre 100 mégas, de la TV d'Orange, ainsi que d'appels illimités vers les fixes. Côté mobile, le forfait Mini vous propose SMS et MMS illimités, 3 numéros illimités, 2 heures d'appel et 50 Mo d'internet mobile. Le forfait Zen pour sa part vous octroiera des SMS, MMS et appels illimités, et 2 Go d'internet mobile.Le forfait Play pour sa part, sera lui aussi disponible à partir 33,99 euros par mois selon vos options, et vous permettra de bénéficier de la fibre Orange 200 mégas (100 mégas en débit montant), de la TV d'Orange, d'un enregistreur 160 Go et d'appels illimités vers les fixes et les mobiles. La partie mobile de son côté, vous proposera 30 ou 40 Go d'internet mobile, de SMS, MMS et appels illimités, ainsi que de la possibilité de changer de mobile à prix réduit tous les 24 mois.Dernière offre, le forfait Jet qui sera lui, disponible à partir de 53,99 euros par mois. Un forfait poids lourd qui propose la fibre Orange 500 mégas (200 mégas en débit montant), la TV d'Orange, un enregistreur de 450 Go, ainsi que des appels illimités vers l'Europe. Cerise sur le gâteau, vous obtiendrez aussi un stockage Livebox de 1 To. Côté mobile, ce sont 80 ou 100 Go d'internet mobile, SMS, MMS et appels illimités qui vous attendent, ainsi que la possibilité de changer de mobile à moindre coût tous les 12 ou 18 mois.