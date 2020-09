Un nouveau forfait mobile 50 Go pour moins de 10€/mois !

Ainsi, le forfait Giga Série de Prixtel débute à seulement 9,99€/mois (promotion disponible jusqu'au 22 septembre 2020). Ce tarif valable pendant un an passera à 14,99€/mois au terme de cette période. Il vous donnera accès à 50 Go d'internet mobile. Mais si vous avez l'intention d'utiliser plus de datas chaque mois, sachez que l'abonnement modifiera son tarif en conséquence.

En effet, si vous consommez entre 50 et 100 Go d'internet mensuellement, votre facture affichera un prix de 14,99€/mois (puis 19,99€/mois après un an). Enfin, pour une consommation comprise entre 100 et 200 Go de datas, le montant est de 19,99€/mois (avant de passer à 24,99€/mois au bout de 12 mois).

Tout cela se fera automatiquement sans aucune intervention de l'utilisateur. Au moment de la souscription, il va falloir choisir entre les réseaux Orange ou SFR.