L'avis de la redaction pour PRTG Network Monitor

8 /10 PRTG Network Monitor est une solution logicielle robuste, complète et disponible en français. Il s'avère pratique pour surveiller votre réseau ou votre matériel grâce à la foule de capteurs pris en charge et à son interface ergonomique et rapide à prendre en main. Un logiciel à conseiller à tous les administrateurs réseau.

PRTG Network Monitor , pour Paessler Router Traffic Grapher, est un logiciel conçu par l'éditeur allemand Paessler AG spécialiste dans le domaine de la surveillance réseau. Principalement dédié aux administrateurs réseau, cet outil permet de surveiller la bande passante des réseaux LAN, des serveurs et des sites Web.



Vous pourrez ainsi visualiser graphiquement l'occupation de la bande passante afin d'ajuster au mieux les paramètres de votre réseau et pour déceler de nombreux dysfonctionnements. Il fournit ainsi les outils nécessaires pour surveiller le réseau, l'utilisation du disque, de mémoire ainsi que divers paramètres liés à l'infrastructure d'un réseau.



L'une des particularités de PRTG Network Monitor est sa prise en charge de plus de 200 types de capteurs qui couvrent de nombreux protocoles tels que DNS, IMAP, Ping, POP3 ou encore SNMP. Il est aussi compatible avec de nombreux autres capteurs spécifiques aux serveurs VMWare et Windows.



En outre, le logiciel se distingue par ses nombreuses interfaces, il peut ainsi être lancé via un logiciel classique appelé Enterprise Console ou sous la forme d'une interface web compatible avec une grande majorité de navigateurs web. Des applications iOS et Android sont également disponibles.



PRTG Network Monitor fournit une grande quantité de tableaux de bord et une foule de rapports détaillés. Sur ce dernier point, vous disposerez d'une trentaine de modèles qui comprennent des graphiques et des tableaux pour chacune des sondes.



Notons enfin que PRTG Network Monitor est ici disponible soit en version d'essai pendant 30 jours ou alors en version gratuite limitée à 20 capteurs.