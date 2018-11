Un système de reconnaissance faciale développé pour les JO de 2020

© Shutterstock

Une sécurité renforcée sur l'ensemble des sites

Ce sont au total plus decomposés d'athlètes, membres du personnel et journalistes que ladéveloppée par l'entreprise de télécommunication japonaise NEC devra identifier lors desde 2020., a indiqué le responsable de la sécurité des JOau Figaro lors d'une conférence de presse.Le système de sécurité à reconnaissance faciale sera ainsi installé à l'entrée des 43 sites d'activités des Jeux olympiques.Cette technologie aura pour principal objectif de renforcer la sécurité ainsi que de faciliter les allées et venues du staff, invités et journalistes entre les différents sites des JO, le tout en bloquant les entrées frauduleuses via l'utilisation de badge volés ou contrefaits.Le temps d'identification des individus par la technologie de reconnaissance faciale serait estimé à 0,3 secondes selon NEC, soit 2,5 fois plus rapidement que les procédures d'identification et de contrôle classiques qui se limitent à la lecture des codes barre et des contrôles visuels.Une telle réduction du temps de contrôle permettrait ainsi de grandement fluidifier le passage des sportifs et membres du staff lors des JO. Les visiteurs ne seront quant à eux pas soumis à ce système de reconnaissance intelligent.