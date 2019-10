L'US Air Force a reçu son premier laser anti-drone

© Raytheon

Une manette de X-Box et un rayon laser

Nouveaux équipements pour l'armée de l'air

Source : Engadget

Cette livraison intervient un an et demi après que Raytheon a présenté sa technologie laser visant à la défense contre des drones.Le véhicule, un modèle tout-terrain, embarque un système laser capable d'effectuer des « tirs » laser à haute énergie. Raytheon avait déjà détaillé le fonctionnement d'une arme-laser en 2015 , affirmant à l'époque avoir réussi un tir de 50 kilowatts sur un drone.Le système, livré cette fois à l'armée de l'air américaine, semble reposer sur le même principe. Des équipements montés sur le véhicule sont en mesure de détecter et de suivre un drone grâce à une série de capteurs infrarouges et électro-optiques. La technologie peut ensuite le détraquer grâce à un laser : sur le site de Raytheon , le concepteur explique que «».Le site poursuit : «», Raytheon précisant que l'appareil peut fonctionner avec une simple prise de 220 volts. Avec une seule charge, il serait en mesure d'assurer une dizaine de tirs. Sur le site, on peut également lire : «».Le président de Raytheon, Roy Avezedo, a déclaré : «».À priori, ces appareils seraient autant destinés à empêcher la reconnaissance de bases militaires par des drones, qu'à l'abattage d'appareils armés sans pilote. Le véhicule reçu doit être déployé pour un an à l'étranger.Pour Raytheon, ces véhicules anti-drones signent une nouvelle coopération avec l'armée américaine. La société britannique est en effet à l'origine des missiles anti-missiles Patriot et des missiles de croisières Tomahawk. Plus tôt dans l'année, elle a tenté, sans succès, de décrocher le contrat pour le remplacement des équipements de surveillance de l'espace aérien suisse La société vient par ailleurs d'annoncer que ses bénéfices au troisième trimestre étaient supérieurs à ses prévisions, comme le rapporte Reuters