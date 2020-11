Le prix James Dyson de la meilleure invention récompense AuREUS et la Blue Box, deux projets uniques

Cette année, le James Dyson Award a reçu plus de 1 800 candidatures

venues de 27 pays dans le monde. Parmi les finalistes internationaux,

on retrouvait par exemple The Tyre Collective, un projet britannique qui capture l'énergie produite par l'usure des pneus pour de futures applications. On trouvait aussi Scope, un nouveau type d'objectif photo qui utilise des cristaux liquides.