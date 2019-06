Microsoft tease une Surface à deux écran

© Microsoft Surface

Ordinateur, tablette ou un mix des deux ?

Quel OS pour cette Surface à deux écrans ?

Source : The Verge

devrait prochainement sortir un appareil de la gammequi comprendraselon des sources dequi ont assisté à une présentation du nouveau produit. L'événement a été organisé en interne par Microsoft., le produit serait unCe produit à deux écrans alimentait les rumeurs depuis quelque temps et son nom de code en interne serait «». Ce nom avait été révélé pour la première fois en décembre 2018 paret rappelle un ancien projet de Microsoft, « Courier », qui était une tablette pliable créée par l'entreprise de Redmond.Les sources de, probablement des membres de sa branche hardware, ont affirmé que les employés « formaient de longues lignes d'attente pour apercevoir » ce nouvel appareil.« Centaurus » devrait êtreune version allégée de Windows 10. Cette dernière aurait d'ailleurs quelques similarités avec le système d'exploitation Chrome OS de Google et proposerait une expérience utilisateur simplifiée par rapport à Windows 10. Windows Lite serait de plus facilement modulable et donc plus adapté à un appareil doté de deux écrans.On peut penser que si le projet a été dévoilé à des employés de Microsoft, c'est que le développement est déjà bien avancé. La firme n'a en revanche communiqué ni sur cet appareil ni sur son nouvel OS. Selon Windows Central, le « Projet Centaurus » devrait être officiellement dévoilé à l'automne 2019.