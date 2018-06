Bon Plan : l'iPad Pro 9.7" 32 Go reconditionné à 415 euros

Inscrivez-le dans vos tablettes

Donnez une seconde vie aux anciens modèles

Modifié le 18/06/2018 à 13h42

Et la team Clubic Bons PlanS ne s'est pas privée d'aller explorer le catalogue de la plateforme pour y trouver les offres les plus sympathiques. A l'image de cet iPad Pro 9,7 pouces qui tombe à 415 euros durant l'opération.Sorti dans le courant 2016, cet iPad Pro revient à des dimensions plus « classiques » grâce à son écran IPS de 9,7 pouces disposant d'une définition de 2048 par 1536 pixels. Accompagné de son processeur A9X, de 2 Go et d'un stockage de 32 Go, cet écran vous permettra d'apprécier à leur juste valeur tous vos contenus multimédias. Pour ne rien gâcher, cet appareil qui dispose d'une connexion Wi-Fi et est compatible avec le Smart Keyboard et le stylet Pencil, ce qui vous permettra laisser libre cours à votre créativité.Comme nous l'avons déjà précisé par le passé, cet appareil bénéficie de la garantie reBuy qui vous assure plusieurs choses. Pour commencer, vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois. Ensuite, cet appareil a été testé et remis en état afin d'être parfaitement fonctionnel. Il est de plus fourni avec tous les câbles nécessaires à son bon fonctionnement. Cet iPad Pro 9,7 pouces 32 Go est disponible en très bon état, et vous bénéficierez de frais de ports gratuits si vous décidez de vous laisser tenter.En proposant deset remis à neuf, reBuy permet de donner une seconde vie à de nombreux produits. Si vous avez envie d'un iPad par exemple, sachez que vous n'êtes absolument pas obligé de craquer pour le dernier modèle en date. De nombreux modèles plus anciens, et moins onéreux, sont aussi présents dans le catalogue du site.Vous pourrez ainsi découvrir l'9,7 pouces dans sa version 16 Go, et en bon état, pour 171 euros, tandis que l'7,9 pouces, avec 16 Go de stockage et en très bon état sera pour sa part disponible pour 217 euros. Pourquoi ne pas se laisser tenter ?