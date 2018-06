Super Promo Ebay : l’iPad 2017 à 250 euros et l'iPad 2018 à 290 euros

Une tablette au top

Modifié le 15/06/2018 à 11h52

Si vous vous tâtiez à prendre une tablette, le moment est peut-être venu de franchir le pas avec cette offre concernant l'iPad de 2017 dans sa version 32 Go, avec une ristourne de 19% pour ce modèle.Sorti en 2017, ce modèle d'iPad dispose d'un écran multitouch IPS de 9,7 pouces Full HD. Il est en outre équipé de la puce Apple A9, et embarque 2 Go de RAM, ainsi que 32 Go de stockage, ce qui vous permettra de profiter pleinement de toutes vos applications, ou de regarder des vidéos en 1080p sans sourciller.Il est aussi équipé d'une caméra avant de 1,2 millions de pixels, et d'une caméra arrière pouvant compter sur 8 millions de pixels. L'iPad 2017 dispose en outre d'un scanner d'empreintes digitales qui vous permettra de verrouiller et déverrouiller votre tablette d'une simple pression du doigt.Quant à l'iPad 2018, voici une toute nouvelle offre puisque ce nouveau modèle n'a encore jamais été en promotion. Vous pouvez dons l'obtenir pour 40€ de plus que sa version antérieur.A noter que pour tous les produits eBay, vous disposez de la garantie client eBay (service clients par téléphone, chat, e-mail), d'un éventuel remboursement en cas de problème si vous avez utilisé PayPal et d'une gestion simplifiée des retours. Les marchands proposant ces matériels sont des vendeurs ayant des % d'avis positifs supérieurs à 98%, un gage de sérieux et de qualité donc afin d'éviter tout risque.