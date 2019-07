Samsung annonce sa nouvelle Galaxy Tab A, une tablette 8" d'entrée de gamme

La future référence de l'entrée de gamme ?

La(8.0" 2019) sortira donc cette année et embarquera pour l'occasionavec l'interface. Sur son site dédié aux annonces à destination de la presse, la marque a détaillé les différentes spécificités de cetteavec une orientation très familiale. Les performances ne seront sans doute pas impressionnantes mais il devrait s'agir d'unAinsi, cettepossède un écran 8 pouces au format 16/10avec une définition WXGA de 1280 x 800 pixels. Elle embarque un processeur Quad-core 2.0 GHz, 2 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go à laquelle il sera possible d'ajouter une carte microSD avec une capacité maximale de 512 Go. La capteur photo arrière atteintet celui à l'avant 2 mégapixels. Ce modèle est équipé d'unequi devrait offrir une autonomie importante, d'un accéléromètre ainsi que des connexions Wi-Fi, Bluetooth 4.2 et USB type-B 2.0.Le modèle du SoC n'a pas été communiqué parmais selon les rumeurs rapportées par XDA Developers , il devrait s'agir d'und'entrée de gamme. En attendant une confirmation de la part de la marque, nous vous encourageons à prendre ces informations avec des pincettes. Pour en terminer avec ses caractéristiques, notons que lafait un poids de 345 grammes pour sa version Wi-Fi contre 347 grammes pour sa version LTE.Afin d'attirer un maximum d'utilisateurs,pour les futurs acquéreurs de la tablette. Ainsi,. Un mode « Kids Home » est aussi de la partie pour que les enfants puissent utiliser l'appareil en toute sécurité. De son côté, l'application « Partage familial » permettra de partager du contenu multimédia avec toute la famille.Lase déclinera en deux modèles à sa sortie : noir et gris. Ni le prix, ni la date de disponibilité n'ont été annoncés pour le moment.