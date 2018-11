Diskio Pi : la tablette libre française se (re)lance sur Kickstarter

Personnalisable selon ses envies

Un kit de base à moins de 200 euros

Lancée le 31 octobre 2018 sur la plateforme de financement participatif Kickstarter , la campagne de Diskio Pi, tablette imaginée par un trio d'entrepreneurs français - Guillaume Debray, Nicolas Macé et Benjamin Albaret - rencontre un certain succès. Sans pour autant exploser son objectif de 52 096 euros deux semaines après son introduction : à l'heure d'écrire ces lignes, 14 170 euros ont été récoltés auprès de 61 contributeurs.Diskio Pi repose sur une idée bien précise : basée sur un nano-ordinateur monocarte Raspberry Pi ou Odroid, qui prennent notamment en charge le système d'exploitation Linux, la tablette se veut totalement personnalisable selon ses envies. Le produit est à monter soi-même, et ravira les fans de bidouillages informatiques.Selon la page officielle du projet, leoffrira tout un panel d'usages : contrôle d'objets connectés, utilisation personnelle et quotidienne au sein de votre domicile, intégré à votre véhicule ou encore compatible avec certains jeux vidéo. Le tout avec une autonomie maximum de 13 heures, selon les packs de batteries installés par l'utilisateur. A noter que la caméra (8 megapixels) frontale et arrière de Raspberry Pi est compatible.Les français à l'origine de cette idée ont par ailleurs abaissé le prix de commercialisation de leur bébé, d'après l'un des billets publiés dans la rubrique « Actus ». Le kit de base débute ainsi à 189 euros et monte jusqu'à 1027 euros pour le plus onéreux. Une décision prise suite à une première campagne de crowdfunding s'étant soldée par un échec, en juin 2017, la faute, justement, à un tarif trop élevé.