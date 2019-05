Vous pourriez connecter deux casques Bluetooth aux prochains iPhone

Une nouvelle façon de partager sa musique

Une solution déjà disponible chez les constructeurs Android

Source : iGeneration

Une nouvelle fonction déjà disponible chez plusieurs smartphones tournant sous, dont le Galaxy S8 de Samsung.devrait faire profiter d'une nouvelle fonction aux possesseurs de smartphones de la firme de Cupertino. Il sera prochainement possible de profiter d'une: la promesse de partager sa musique beaucoup plus facilement. Evidemment, on imagine qu'propose cette solution pour mettre deux de ses gammes en avant : leset les. Deux produits connectés qui connaissent un certain succès chez les utilisateurs, qui pourront désormais profiter à deux de morceaux, plus facilement - plutôt qu'un écouteur chacun, comme auparavant ! Autant dire un argument marketing solide pour écouler ces produits.La double sortie Bluetooth pour la musique est déjà disponible chez plusieurs constructeurs Android, comme. Il semblerait qu'Apple souhaite, comme souvent, prendre son temps. Pour rappel, le constructeur américain, troisième mondial en terme de ventes, ne propose toujours pas de lecteur d'empreintes sous l'écran ou de connectivité 5G, contrairement à ses deux concurrents principaux : Samsung et Huawei. Prendre son temps semble être une philosophie (qui fait ses preuves) chez Apple.