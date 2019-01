En 2020, tous les iPhone pourraient passer à l'OLED

Japan Display souffre de sa dépendance à l'écran LCD

Apple pourrait accentuer le côté haut de gamme de ses iPhone

Source : NeoWin

Apple serait prête à abandonner une fois pour toutes ses écranspour les prochaines gammes d'iPhone. Selon les informations du Wall Street Journal , le constructeur pourrait équiper toutes les déclinaisons de son smartphone phare à partir de 2020.Le journal est arrivé à cette conclusion en se penchant sur son fournisseur. Ce dernier lui fournit actuellement les dalles LCD qui équipent les iPhone 7, 8 et le Xr sorti au mois d'octobre dernier. Japan Display indique que la majeure partie de ses revenus provient des commandes d'Apple.Le fabricant serait aujourd'hui en pleine crise en prévision de l'arrêt des commandes à moyen terme par le constructeur californien. De plus l'iPhone Xr n'est pas le succès escompté par la marque, qui a revu à la baisse ses commandes pour cette année, ce qui impacter directement les comptes de Japan Display pour l'année 2019. De plus il ne produit toujours pas d'écranset n'a pas prévu d'ajouter cette technologie à son catalogue.Le gouvernement japonais réfléchit à céder le contrôle de l'entreprise à des investisseurs étrangers. L'entreprise taïwanaise TPK Holdings et le chinois Silk serait sur les rangs pour acquérir une prise de participation à hauteur d'au moins 30%.Apple pourrait de son côté utiliser l'OLED dans ses modèles haut de gamme. Cela lui permettrait de se mettre à niveau vis à vis de ses concurrents, qui ont déjà adopté cette technologie d'dans leurs derniers modèles, même plus abordables. L'adoption de l'OLED pourrait également tenter de justifier les prix toujours plus hauts des différents iPhone.