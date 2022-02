Découvrez comment jeter un sort d'Harry Potter à l'aide de Siri sur votre iPhone

Les iPhone sont désormais magiques ou presque. Plus besoin d’attendre votre lettre d’admission à Poudlard et d’avoir une baguette pour jeter des sorts comme Harry, Ron et Hermione, les apprentis sorciers n’ont désormais qu’à se munir de leurs smartphones iOS. Après de nouveaux emojis rendus publics il y a quelques jours, Apple vient d’ajouter une nouveauté complètement gadget pour Siri, mais qui devrait ravir les fans de Harry Potter .