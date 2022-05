Redmi Note 11 vs realme C35 : quel smartphone choisir avec un budget de 200 € ?

Question prix, à configuration égale, le Xiaomi Redmi Note 11 coûte jusqu’à 50 euros de plus que le realme C35. À savoir 199 euros en 4+68 Go et 249 euros en 4+128 Go, contre 179 et 199 euros pour le realme. Mais globalement, les deux modèles ont de nombreux points communs ; de quoi justifier ce comparatif pour afficher clairement leurs différences, les points forts et les points faibles de chacun, et déterminer lequel de ces deux modèles pourrait vous convenir.