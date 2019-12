Samsung officialise les Galaxy A51 et A71, deux milieu de gamme avec quadruple module photo

© Samsung

Un module photo de 64 MP pour le A71

Un prix de lancement autour de 310 euros

Source : AnandTech

Le géant sud-coréen Samsung ne doit pas être réduit à sa série des Galaxy S, qui constituent généralement les modèles phares de la marque. Car la majorité de ses ventes vient plutôt de ses téléphones plus abordables, dans le milieu de gamme, à l'instar des Galaxy A.En fin de semaine dernière, le constructeur a dévoilé deux nouveaux appareils de ce genre : les Galaxy A51 et A71. Avant de revenir sur ce qui différencie les deux smartphones, attardons-nous d'abord sur leurs points communs.Premièrement, ils possèdent un stockage de 128 Go, ainsi que toute la connectivité nécessaire à un téléphone récent : 4G/LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, port USB-C... De plus, s'ils ne sont pas de la même taille, leurs écrans affichent les mêmes caractéristiques : technologie Super AMOLED, résolution de 2400 x 1080 pixels et ratio 20:9. Dans les deux cas, le dispositif d'affichage possède un petit trou, pour laisser passer le capteur photo de la face avant.C'est justement sur cet aspect que les A51 et A71 surprennent. À l'avant, on retrouve donc un appareil photo de 32 mégapixels pour les selfies. Et à l'arrière, ce sont pas moins de quatre modules qui sont utilisables, dont un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un capteur de profondeur et un macro, tous deux de 5 mégapixels. Une première différence apparaît au niveau du capteur principal, avec 48 mégapixels au compteur pour le A51 et 64 mégapixels pour le A71.Continuons donc avec les nuances entre les deux nouveaux appareils de Samsung. Le Galaxy A71 est légèrement plus grand que son collègue, avec une longueur d'environ 16,36 cm (contre 15,85 cm) et un écran de 6,7 pouces (contre 6,5 pouces).Ensuite, c'est au niveau du processeur que la différence est palpable. Si le A51 embarque une puce Exynos 9611, le A71, lui, fait le choix d'un Snapdragon 730 de Qualcomm, auquel peut s'ajouter jusqu'à 8 Go de RAM, là où le premier reste limité à 6 Go. Enfin, côté autonomie, le A71 devrait durer plus longtemps, grâce à une batterie de 4 500 mAh, contre 4 000 mAh pour le A51.Reste à savoir quand ces modèles seront disponibles en France, et à quel prix. Pour l'heure, Samsung a seulement annoncé un lancement en Pologne et au Vietnam, pour un montant autour de 310 euros. Mais d'autres informations devraient prochainement parvenir pour les autres pays.