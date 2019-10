🔥 Huawei : les meilleures offres smartphone du moment

À lire aussi : Smartphones, notre comparatif

Nous avons déniché pour vous quatre modèles de smartphones Huawei à prix réduit disponibles sur trois sites de confiance : Amazon, Fnac et Cdiscount. Des appareils d'entrée de gamme, milieu de gamme ou haut de gamme de l'année dernière qui permettent de s'équiper avec un budget réduit. Ils disposent tous d'Android (avec surcouche constructeur EMUI) et des services Google. Leur suivi logiciel est toujours assuré par Huawei à ce jour. Découvrons donc cette sélection sans plus attendre.On commence avec le Huawei P Smart Z. Pour un peu de plus de 200 euros, vous avez la possibilité d'acquérir un smartphone offrant un ratio corps-écran très intéressant sans encoche ni poinçon. Une performance rendue possible par la présence d'une caméra frontale pop-up dissimulée dans la tranche supérieure de l'appareil et qui n'apparaît qu'en cas de besoin. La dalle de 6,59 pouces propose une définition FHD+.Côté performances, le mobile est équipé d'un SoC Kirin 710, épaulé de 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage (extensible avec micro SD). L'autonomie est confiée à une batterie conséquente de 4000 mAh. C'est d'ailleurs le principal point fort du P Smart Z : son endurance à toute épreuve qui permet de tenir facilement toute la journée sans avoir besoin de recharger.Le Huawei Mate 20 était le flagship de la marque fin 2018 et début 2019. Moins d'un an après sa sortie, il est disponible à moitié à prix et n'a rien perdu de ses qualités. Son écran IPS LCD de 6,53 pouces avec affichage FHD+ est d'excellente facture. L'encoche "waterdrop" en forme de goutte d'eau abritant le capteur photo pour les selfies est moins envahissante que sur d'autres modèles. A l'arrière, le setup carré abritant trois modules photo et le LED Flash est devenu une tendance cette année et a inspiré Apple avec son iPhone 11 ainsi que Google avec son Pixel 4. Huawei est devenu une référence en termes de qualité photo et ce Mate 20 ne déroge pas à la règle. A ce prix, vous ne trouverez pas mieux.Le SoC Kirin 980 gravé en 7nm couplé à 4 Go de RAM garantit des performances premium, alors que ses 128 Go de mémoire interne permettent de ne pas trop se soucier des problèmes de stockage. Le Mate 20 offre une excellente autonomie grâce à sa batterie de 4000 mAh. Bref, il s'agit d'un smartphone extrêmement complet qui n'a aucun point faible. Un compagnon qui va faire sans broncher tout ce qu'on lui demande pendant des années.Le P30 Lite permet aux consommateurs qui ont un budget réduit d'acquérir un smartphone de la fameuse gamme P de Huawei sorti en 2019. Il dispose d'un écran LCD de 6,15 pouces avec définition FHD+. Côté design, on reste sur du très classique avec une petite encoche hébergeant la caméra frontale et un petit menton à l'avant, ainsi qu'un triple capteur photo disposé à la verticale en haut à gauche du dos de l'appareil. Le lecteur d'empreintes est situé à l'arrière.Pour le reste, on a droit à une fiche technique milieu de gamme classique : Kirin 710, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, batterie 3340 mAh, prise jack 3.5 mm pour l'audio... Un mobile qui fait dans l'efficacité plutôt que dans l'originalité.On arrive sur du très abordable financièrement avec ce modèle de la gamme Y qui est aujourd'hui proposé pour à peine plus de 100 euros par la Fnac. Compact, il dispose d'une diagonale d'écran de 5,7 pouces. La dalle affiche seulement du HD+ (720p), ce qui permet à sa batterie de 3020 mAh ne pas trop s'épuiser rapidement.Qui dit entrée de gamme, dit SoC MediaTek. Huawei a opté pour une puce Helio A22 associée à 2 Go de RAM. Il n'y a que 16 Go d'espace de stockage nativement, mais en plus de la gestion du dual-SIM, le smartphone dispose d'un port pour carte microSD permettant d'aller jusqu'à 512 Go. Quant à l'appareil photo principal (13MP, ouverture f/1.8), il permet de capturer photos et vidéos dans une qualité basique.Et voilà, c'est fini pour cette fois ! Il ne vous reste plus qu'à choisir le smartphone qui vous convient le mieux. À bientôt pour de nouveaux bons plans.