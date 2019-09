Un bug sur l'écran de verrouillage des Pixel rend les smartphone inutilisables

Le système ne déverrouille pas le smartphone, malgré le bon code PIN



Un bug datant d'un mois mais toujours pas corrigé par Google



Source : Android Police

C'est un bug particulièrement pénible qui touche une bonne partie des possesseurs de Google Pixel. Ces utilisateurs se plaignent depuis plusieurs semaines de ne pouvoir correctement déverrouiller leur téléphone à l'aide de leur code PIN.Qu'ils soient sur Android Pie ou le tout récent Android 10, leur téléphone les renvoie à un écran noir une fois qu'ils ont entré leur code sur l'écran de verrouillage. Une fois réveillé, le smartphone affiche à nouveau cet écran, et l'utilisateur n'a d'autre choix que d'utiliser son empreinte digitale.Un utilisateur a réussi à forcer l'accès au téléphone, en passant par l'écran permettant les appels de secours, mais il n'a pas pu aller plus loin que le menu des paramètres.La situation pourrait être problématique après une longue période sans activité, puisque le smartphone demandera de saisir le code pour des raisons de sécurité.Ce problème, qui toucherait majoritairement les versions XL des différents Pixel, ne semble pas inquiéter Google outre mesure. Les premiers signalements ont été postés sur des forums d'utilisateurs de Pixel il y a un mois mais le constructeur n'a pas jugé bon d'apporter un correctif depuis cette date.Pour l'heure, la seule solution reste de réinitialiser son Pixel en mode usine, en attendant que Google prenne la parole et déploie un patch pour éradiquer ce bug.