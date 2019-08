Un possible Xiaomi Mi Mix 4 aperçu sur la toile

© Xiaomi

Un nouveau smartphone Xiaomi certifié

Source : GSM Arena

C'est donc un nouveauqui a été certifié - et qui devrait logiquement être leUn nouveau produit Xiaomi, au numéro de modèle M1908F1XE, a été certifié pour. Une certification « 3C » qui nous en apprend très peu sur ce téléphone si ce n'est qu'il bénéficiera d'une. Ce n'est pas tout puisque le processeurserait au rendez-vous, conçu par Qualcomm, et le plus puissant sur le marché actuellement.UnISOCELL Bright GW1 fabriqué par Samsung a également été repéré.D'après les rumeurs, ce smartphone certifié serait le. Mais le téléphone pourrait finalement s'appeler. Pourquoi ? Simplement parce que le chiffre 4 porte malheur en Chine ! En son temps, OnePlus était d'ailleurs passé du OnePlus 3 au OnePlus 5.