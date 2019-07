Un Black Shark 2 Pro, doté d'un Snapdragon 855 Plus, arriverait fin juillet

Le Black Shark 2 aussi en version Pro

Source : Neowin

Disponible depuis quelques longues semaines maintenant, ledispose déjà d'une fiche technique affriolante, avec notamment unet. Dans quelques jours, le smartphone sera de retour, avec une version encore plus musclée.En effet, à la toute fin du mois de juillet, la maison-mèreva présenter, lequel profitera du tout nouveau, avec un CPU à 2,96 Ghz et des performances en hausse de 15% environ.Rappelons que cette nouvelle puce Snapdragon 855 Plus est également, via le modem associé. Reste à savoir maintenant quelle sera la fiche technique complète (et officielle) de ce futur Black Shark 2 Pro, qui sera officialisé le 30 juillet prochain.