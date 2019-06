Le module photo du Galaxy Note 10 aurait une ouverture variable

© Samsung

Une triple ouverture pour le Samsung Galaxy Note 10

Lire aussi :

Test Samsung Galaxy S10e : Enfin un flagship utilisable à une main

Le Galaxy Note 10 serait présenté en août prochain

Source : Android Police

Aujourd'hui, le célèbreIce Universe lève le voile sur l'une des fonctionnalités de l'appareil photo du. Selon ce dernier, la «» proposerait une ouverture optique.C'est à travers un leak que Ice Universe nous a livré de nouvelles informations concernant le. La phablette proposerait ainsi une triple ouverture : f/1.5, f/2.4 et f/1.8. L'avantage de la dernière citée ?. C'est lors des clichés capturés de nuit que lese reposerait sur cette ouverture f/1.8.miserait donc sur le matériel - tandis que certains, comme Apple, misent beaucoup plus sur le logiciel - pour sa prochaine phablette. Cette dernière aura le rôle dequi suscite également l'attente des aficionados de smartphones.Pour rappel, c'est le 7 août prochain à New-York que sera présenté le Galaxy Note 10 de Samsung. Une phablette entourée par bien des rumeurs. D'après celles-ci, le téléphone ferait même l'impasse sur les boutons physiques , la prise jack, ou encore le microSD Pour la première fois,: l'une avec une dalle OLED de 6,28 pouces, l'autre de 6,75 pouces appelée Pro. Une déclinaison de plus en plus adoptée par les constructeurs - comme dernièrement OnePlus avec son OnePlus 7 Pro. Comme toujours avec cette gamme, letandis que des fonctions Bluetooth via son S-Pen serait présentes, comme avec le Galaxy Note 9.Autant dire qu'entre le Galaxy Note 10 et le Mate 30 Pro,