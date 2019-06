Une fuite dévoile EMUI 10, l'OS de Huawei (encore) basé sur Android

Andrey Blumenfeld / Shutterstock.com

Une version bêta du logiciel testée sur des Huawei P30 Pro

A quoi s'attendre en ce qui concerne les nouveautés ?

Source : 9to5Google.

C'est donc EMUI 10, de son petit nom, qui devrait encore faire fonctionner les smartphones Huawei pour l'instant.L'avenir d'Android sur les appareils Huawei est problématique. En effet, l'interdiction d'utiliser la licence de Google est synonyme de version appauvrie de l'OS pour l'utilisateur final. Pour l'instant, les smartphones de la firme pourraient rester sous Android.C'est sur la plateforme XDA Developers que l'utilisateura partagé une ébauche de ce que pourrait être. Des testeurs de cette version ont partagé des captures d'écrans et livré quelques informations sur les changements au sein du système.D'après les premiers retours, les nouveautés ne sont malheureusement pas légion sur cette mise à jour de l'OS. Un certain nombre d'éléments seraient en tout point identiques au précédent EMUI 9.1. Les notifications, les paramètres, le lanceur et la barre d'état n'auraient par exemple subi aucun changement.Néanmoins, on peut tout de même espérer quelques améliorations appréciables. Ainsi, la gestion des permissions et l'interface de l'appareil photo seraient en partie modifiées. EMUI 10 serait aussi l'occasion d'étendre le mode sombre à plus d'éléments de l'OS et de le rendre plus facilement accessible. Auparavant situé dans les réglages de la batterie, on le retrouverait maintenant dans les paramètres d'affichage.L'intérêt notable de cette version serait une amélioration des performances, mais EMUI 10 semble pour l'instant un peu décevant. N'oublions cependant pas qu'il s'agit là que d'une phase de test et qu'il est possible que la version finale comporte davantage de nouveautés. Aucun information ne permet de savoir quand sortira EMUI 10, mais Huawei pourrait créer la surprise en le lançant sous peu.