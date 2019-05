Fondation / e / : des smartphones Android remis à neuf... les services Google en moins

La /e/ fondation lutte contre l'exploitation commerciale par Google des données personnelles



Des smartphones remis à neuf et nettoyés des services Google disponibles en juin



Source : Android Police

Google a conçucomme un système très abordable pour les constructeurs qui leur permet de proposer des smartphones aux prix relativement bas et de toucher une majorité des utilisateurs.Le moteur de recherche lui se rémunère grâce auxinstallés par défaut sur les appareils, qui récupèrent un grand nombre de données monétisées auprès des annonceurs.Gaël Duval, connu pour avoir créé et développé la distribution Linux Mandrake, refuse cet état de fait et a monté en 2017 la fondation /e/ et un système mobile alternatif appelé. Ce dernier, basé sur Lineage OS, une déclinaisond'Android, intègre toutes les fonctions de base du système en retirant tous les services en ligne signés Google. Il est compatible officiellement ou non avec 81 smartphones, dont certains des marques HTC, Motorola, Samsung, OnePlus...et même Google.La fondation /e/ veut aller plus loin encore et va proposer dans les prochaines semaines des smartphones prêts à l'emploi sous /e/ OS. Pour le moment 4 références sont proposées : les Samsung Galaxy S7, S7 edge, S9 et S9+. Les prix sont compris entre 279 euros pour le S7 jusqu'à 549 pour le Galaxy S9+, plus récent.Les téléphones seront des modèles, remis à neuf par les équipes de Gaël Duval et livrés à leurs acheteurs d'ici le mois de juin. Ces derniers seront invités à donner leur avis afin d'améliorer le programme au fil des mois.Si vous souhaitez faire partie des tous premiers testeurs, il vous suffit de vous rendre sur le site de la fondation et de vous inscrire gratuitement en sélectionnant le modèle qui vous intéresse. Le paiement s'effectuera une fois l'appareil prêt à partir en expédition.