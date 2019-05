Après le Reno, Oppo prépare un nouveau smartphone... Le Find X 2 ?

Encore un téléphone Oppo à venir sur le premier semestre 2019

De l'importance de se faire une place en Europe

Source : GizChina.

L'information nous vient tout droit des hautes sphères managériales d'Oppo. Peu après le lancement en grande pompe du Reno, le 24 avril dernier à Zurich, Shen Yiren (VP de la marque) s'est épanché sur son compte Weibo.», a notamment déclaré l'intéressé. «». Une phrase tout ce qu'il y a de plus énigmatique pour nous, comme pour GizChina, qui s'avance toutefois sur la théorie d'un nouveauLe média spécialisé rappelle en effet que la gamme Find X n'a pas connu de véritable itération à cette heure (du moins si l'on fait exception de son édition spéciale Lamborghini). Lancé à la faveur de l'été dernier, le mobile arborait un design entièrement borderless, rendu possible grâce à un tiroir rétractable dissimulant dans le châssis l'ensemble des capteurs photo. Par «», Shen Yiren fait peut-être allusion à un design novateur, qui irait dans la lignée de ce que le Find X proposait l'année dernière.Pour rester dans la course, les constructeurs de smartphones - en particulier chinois - se doivent de lancer plusieurs flagships par an. Un défi technique qui tend à noyer le consommateur sous un flot de terminaux parfois dispensables. Oppo compte toutefois parmi les marques les plus novatrices du marché et cherche à étendre, comme Huawei et OnePlus (sa société sœur), son influence en Europe.Pour ce faire, la marque mise sur des présentations européennes : l'année dernière, en juin, le Find X était ainsi présenté au Louvre ; tandis que le Reno s'offrait pour sa part une présentation à Zurich. Avec ses smartphones, Oppo cherche aussi à marquer les esprits au travers de mécanismes atypiques, notamment.Après un Find X borderless, qui comptait parmi les premiers smartphones du marché à adopter un tiroir abritant les capteurs photo, le Reno se démarquait en avril par l'intégration d'un capteur selfie dans ce que la presse s'est amusée à décrire comme un "aileron d'un requin" escamotable. Reste désormais à savoir ce que le constructeur nous proposera avec son éventuel Find X 2... les paris sont ouverts.