Sony : son prochain flagship serait le Xperia 1

Un Sony Xperia 1 pour (re)démarrer ?

Xperia XZ, Xperia R2, Xperia L2... difficile de s'y retrouver dans la gamme de smartphones Sony. Selon Evan Blass,, avec pour commencer le futur flagship "Xperia XZ4", qui sera rebaptisé en "".Un Sony Xperia 1 qui devrait adopter, sans oublier unet 128 Go de mémoire interne. Le tout tournera évidemment sous Android Pie 9.0.Il y a quelques jours, via Twitter, Sony Xperia a teasé "" à venir au Mobile World Congress de Barcelone. Plus quelques jours à patienter donc avant de découvrir (officiellement cette fois) le futur de la gamme Xperia.