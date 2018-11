Oppo RX17 Pro et Neo : les smartphones à mini-encoche lancés en Europe

Fiche technique de l'Oppo RX17 Pro

Taille de l'écran : 6,4 pouces

Type d'écran : AMOLED

Définition : 2340 x 1080 pixels

Stockage : 128 Go

Mémoire vive : 6 Go

Processeur : Snapdragon 710 à 2,2 GHz

GPU : Adreno 616

Capteur photo arrière : 12 megapixels (f/1,5)

Second capteur photo arrière : 20 megapixels (f/2,6)

Caméra TOF

Capteur photo avant : 25 megapixels

Batterie : 3700 mAh, charge rapide

Capteur d'empreintes digitales sous l'écran

USB Type-C

Système d'exploitation : Android 8.1 Oreo, sous ColorOS

Poids : 183 grammes

Dimensions : 157,6 (hauteur) x 7,9 (épaisseur) x 74,6 (largeur) mm

Coloris : vert et bleu-violet

Prix : 599 euros

Fiche technique de l'Oppo RX17 Neo

Taille de l'écran : 6,41 pouces

Type d'écran : Super Amoled

Définition : 2340 x 1080 pixels

Stockage : 128 Go, extensible jusqu'à 256 Go avec une carte microSD

Mémoire vive : 4 Go

Processeur : Snapdragon 660, à 2 GHz

GPU : Adreno 512

Capteur photo arrière : 16 megapixels (f/1,7)

Second capteur photo arrière : 2 megapixels (f/2,4)

Capteur photo avant : 25 megaxpixels

Batterie : 3600 mAh

Port jack

Capteur d'empreintes digitales sous l'écran

MicroUSB

Système d'exploitation : Android 8.1 Oreo, sous ColorOS

Poids : 156 grammes

Dimensions :158,3 (hauteur) x 7,4 (épaisseur) x 75,5 (largeur) mm

Coloris : rouge et bleu-violet

Prix : 349 euros

Officialisé en août dernier, l'Oppo R17 n'a pas attendu longtemps avant d'être rejoint par deux nouveaux produits de la marque chinoise Oppo : le RX17 Pro et RX17 Neo . Propriété du groupe BBK, lui même détenteur de l'entreprise OnePlus, la société s'est visiblement inspirée de ses collègues, et plus précisément du OnePlus 6T , pour imaginer le design de ses produits.En témoigne l'encoche en forme de goutte installée sur les deux modèles - et présente sur le One Plus 6T -, ou encore le capteur d'empreintes digitales placé sous l'écran, technologie elle aussi intégrée au smartphone susmentionné. La particularité du RX17 Pro réside dans sa capacité à recharger 40 % de sa batterie en 10 minutes grâce au chargeur Super VOOC Flash Charge. Sans oublier la caméra TOF, capable de modéliser des environnement en 3D.L'Oppo RX17 Neo est certes moins cher - de 250 euros tout de même -, mais également moins puissant : moins de mémoire vive, un processeur et un GPU moins performants ou encore une batterie quelque peu amoindrie. Cette déclinaison propose tout de même un double capteur photo arrière (16 + 2 megapixels) et une caméra avant de 25 megapixels. A noter la présence d'une prise jack de plus en plus délaissée par les constructeurs.