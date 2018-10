Le LG V40 ThinQ officiellement dévoilé avec pas moins de cinq capteurs photo !

Un haut de gamme centré sur la photographie numérique

Des spécifications classiques

Pour se démarquer, il faut innover. La course au cliché parfait est déjà lancée depuis des années sur les smartphones, les constructeurs redoublant d'ingéniosité pour gagner cette compétition sans fin. Sin'est pas la marque la plus réputée de ces dernières années, elle pourrait bien réussir à tirer son épingle du jeu avec son, un photophone sous Android Oreo doté de cinq capteurs photo.Le Huawei P20 Pro déjà? Difficile de ne pas voir un pied de nez à la marque chinoise tant lemet en avant ses très - trop ? - nombreux capteurs photo. Il s'agit en effet du premier smartphone du marché à embarquer cinq modules photo : trois à l'arrière et deux à l'avant.Les APN arrière, couplés comme d'habitude à une « IA », devraient permettre pas mal de fantaisies. Chacun a son but : le premier capteur de 12MP f/1.5 se veut classique. Le second est un téléobjectif de 12MP f/2.4 servant aux zooms x2. Quant au dernier, il est destiné aux photos grand angle avec un champ de vision de 107°. Il fait 16MP avec une ouverture f/1.9.Contrairement à Huawei, il n'y a pas de capteur dédié aux clichés en noir et blanc. LG permet cependant leur utilisation simultanée grâce à la fonction Triple Shot. L'utilisateur n'a ensuite qu'à choisir quelle photo il souhaite conserver.Les amateurs de clichés nocturnes ne sont pas oubliés sur le LG V40 ThinQ. Ce dernier voit la taille des pixels de son capteur principal augmentée de 1µm à 1.4µm. Le constructeur coréen a aussi amélioré de 50% la rapidité de son auto-focus. De belles promesses qui devront cependant être vérifiée dans un test approfondi.En face avant, deux capteurs photo ont été intégrés : 8MP f/1.9 et 5MP f/2.2. Ce dernier est destiné aux clichés en grand angle avec une couverture de 90°. Leur utilisation permettra des effets de flou modifiable après cliché.Sorti de la partie photo, le LG V40 ThinQ reste plutôt classique. Il intègre sans surprise un SoC Snapdragon 845, 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne (extensible via micro-SD).Son écran OLED de 6.4? propose une très belle définition de 3120 x 1440 px. Malheureusement, l'encoche est présente, ce qui risque de ne pas plaire à tout le monde... Les amateurs de son ne sont pas oubliés, le V40 embarquant une prise casque 3.5 mm ainsi qu'un Quad DAC Hi-Fi de 32 bits. Il hérite aussi des haut-parleurs Boombox du G7, sensés délivrer plus de basses.Pour l'instant, aucun prix n'a été annoncé pour la France, ni même de date de commercialisation officielle.