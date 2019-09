Samsung officialise son entrée de gamme Galaxy A20s

© Samsung

Un entrée de gamme ambitieux ?

Source : Neowin

C'est via un communiqué sur son site officiel que la marque sud-coréenne a levé le voile sur ce smartphone inédit. Pour le moment, la firme n'a pas donné de prix précis mais le mobile devrait être proposé en-dessous de 200€. La date de sortie européenne n'est toujours pas connue à l'heure actuelle.En attendant ces informations cruciales, nous pouvons au moins nous consoler avec la fiche technique du smartphone. Ainsi, le Galaxy A20s profite d'un écran Infinity-V HD+ avec une diagonale de 6.5 pouces. La nature du processeur n'a pas encore été dévoilée mais Samsung précise qu'il est question d'un octa-core cadencé à 1.8 GHz. Selon la version, le mobile bénéficie de 3 Go ou 4 Go de RAM et d'une mémoire interne de 32 Go ou 64 Go. Une micro SD allant jusqu'à 512 Go peut être ajoutée.Pour la partie photo, un capteur de 8 mégapixels est positionné en frontal. Au dos du smartphone, un triple capteur se fait remarquer avec un module principal de 13 mégapixels, un autre de 5 mégapixels et un grand angle de 8 mégapixels. La batterie embarquée affiche une capacité de 4000 mAh. Elle est compatible avec la charge rapide 15 W.Enfin, le capteur d'empreintes digitales se trouve à l'arrière du téléphone et la reconnaissance faciale est également de la partie. À son lancement, le Samsung Galaxy A20s se déclinera en quatre coloris : noir, bleu, vert et rouge. Nous devrions en apprendre plus très rapidement.